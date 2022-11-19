قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض تقريرا عن «المجدرة»: سيدة المائدة الفلسطينية

«المجدرة سيدة المائدة الفلسطينية».. بهذا العنوان سلط برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على أكثر المأكولات التي تشتهر بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، إذ استعرض التقرير، مكونات المجدرة التي تتزين بها موائد الفلسطينيين من البصل المحمر والعدس والأرز والبرغل وزيت الزيتون، حيث تعد من الأكلات الأكثر شعبية في فلسطين.

«المجدرة» من المأكولات التراثية في المشرق العربي

وأوضح التقرير، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن «المجدرة» من المأكولات التراثية في المشرق العربي، حيث ورد ذكرها في كتاب «الطبيخ» لمؤلفه محمد بن حسن البغدادي، وهي من الأغذية النباتية وتخلو من أي إضافات كيميائية مثل المرقة الجاهزة، كما أنها تخلو من اللحم والدهون الحيوانية، لذا يوصى بها خبراء التغذية بأكلة «المجدرة» لمن يتبع تغذية نباتية، لأنها مناسبة وغنية بالبروتين النباتي.

«المجدرة» من الطبخات القديمة التي تحتوي على العدس

وتابع التقرير أن «المجدرة» من الطبخات القديمة التي تحتوي على العدس البني والبرغل والبصل، أي ممن الأشياء التي توجد بسهولة عند كل مزارع، بالإضافة إلى أنه مع غزو الأرز للمطبخ الشامي، استبدل البرغل بالأرز.