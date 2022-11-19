خبير عسكري لبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين لن تتخذ أي موقف ضد كوريا الشمالية

علق الخبير العسكري اللبناني العميد خالد حمادة على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن هناك امتعاض لدى الصين حتى ولو كانت لا تظهره بشكل علني، لافتًا إلى أنها دولة كبيرة ومؤثرة في هذه المنطقة.

اطلاق بيونج يانج للصواريخ قد يكون بالتنسيق مع روسيا والصين

أوضح «حمادة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن اعتبار الأمن المائي للمنطقة هو أمن أمريكي يعتبر الدافع الأساسي لاطلاق كوريا الشمالية لكل هذه الصواريخ، مرجحًا أن يكون كل ذلك بالتنسيق مع الصين وروسيا.

ولفت إلى أن المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية ربما تجعل الدول غير المشاركة بها تظن أنه لا دور لها في أمن المنطقة.

وتحدث حمادة عن التصريح الصيني الذي طالب بأخذ هواجس الدول في الاعتبار وإشراكها في المباحثات، لافتًا أن هذا التصريح يهدف لصيانة أمن المنطقة بالتعاون مع كل الدول الموجودة.

الصين لن تتخذ أي موقف ضد كوريا الشمالية

وتساءل الخبير العسكري عن مدى قبول الولايات المتحدة الأمريكية لأن يكون الأمن في هذه المنطقة مسؤولية الصين مع كوريا الجنوبية بدون الوجود الأمريكي، مشددًا على أن واشنطن لن تقبل ذلك وأن الصين لن تٌقدم على اتخاذ أي موقف مضاد لكوريا الشمالية لعزلها أكثر.