جامعة الدلتا توقع بروتوكولا لتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا الصناعة

وقّع عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع هيثم حسين جمعة رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، بحضور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتوسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة من أجل تأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتقنياتها.

تأهيل الطلاب بالمجالات الصناعية

ويتضمن التعاون تدريب وتأهيل الطلاب بالمجالات الصناعية والخدمية والتعليمية ومجالات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتطبيقاتها وعلومها الأخرى، وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية في النواحي العلمية والتدريبية والتقنية وتنمية الموارد البشرية، فضلًا عن التنسيق والتعاون والمشاركة والمتابعة لكافة المراحل البحثية ومشروعات التعاون المشترك بدءًا من وضع الفكرة ومرورًا بإعداد التصاميم وحتى مرحلة التنفيذ والمتابعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية وزيارات ميدانية للطلاب، وتعيين المتفوقين منهم، وتمويل بعض المشروعات البحثية ومشروعات تخرج الطلاب، وكذلك التبادل العلمي ونقل الخبرات المحلية والعالمية، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

وأكد كشك، أهمية الجامعات التكنولوجية وإنشائها في المناطق الصناعية بما يُسهم في خدمة المشروعات القومية والتنموية بمصر، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير فرص تدريبية متميزة إضافة إلى فرص عمل للطلاب لتحقيق استراتيجية الجامعة في تأهيل خريجيها لسوق العمل واكتساب مهارات ووظائف المستقبل.

جامعة الدلتا التكنولوجية تضم خمسة برامج تكنولوجية

ومن جانبه، أبدى هيثم حسين سعادته بالتعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية التي تعتبر صرحا علميا وتوجها جديدا للدولة، مؤكدًا أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي.

كما أشار إلى أهمية التدريب والاندماج في سوق العمل، وتحويل المشروعات الابتكارية إلى واقع.

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم خمسة برامج تكنولوجية تواكب احتياجات سوق العمل ومُتطلبات الثورة الصناعية الحالية، وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، والأوتوترونكس، والمعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

يذكر أن مجمع عمال مصر هو منشأة خدمية وصناعية وتعليمية يعمل في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، من خلال توفير التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة، من خلال مجمع يضم عشرة قطاعات وبواقع 60 قسما للعمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للصناعة بمصر.