«القومية للقمح»: الدولة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان

قال الدكتور أحمد القط، عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية توجه بزيادة الرقعة المنزرعة من الأراضي الزراعية، مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتوشكى ومشروع الـ1.5 مليون فدان، موضحا أن وزارة الزراعة، تستهدف زراعة 4 ملايين فدان في الأراضي القديمة والجديدة بالقمح.

متوسط إنتاجية المزارعين نحو 19 أردب

أضاف عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي على شاشة «DMC» أن متوسط إنتاجية المزارعين المصريين بين أراضي قديمة وجديدة العام الماضي، كان نحو 19 أردب للفدان، في الوقت الذي كانت فيه الحقول الإرشادية التي يقوم بها الباحثين، تصل لـ30 أردب و25 أردب و26 أردب بجميع محافظات مصر، وهو فارق كبير، خصوصا أن الحقول الإرشادية التي يقوم بها باحثي قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، يطبق بها كل التوصيات الفنية والعمليات الزراعية.

مستهدف زراعة 7 آلاف حقل إرشادي بجميع محافظات مصر

وتابع عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، أن الهدف هذا العام، زراعة 7 آلاف حقل إرشادي بجميع محافظات مصر، مع التركيز على الأراضي الجديدة، ومناطق الاستصلاح الجديدة، والهدف هو رفع المتوسط العام من 19 أردب لـ23 أردب أو 22 أردب، وفي هذه الحالة، إذا تم الوصول لـ23 أردب متوسط إنتاجية على مستوى مصر بالكامل، كأننا أضفنا للرقعة الزراعية 500 ألف فدان بدون زراعة لأن الإنتاج سيزيد بشكل أكبر.