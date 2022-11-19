إصابة 10 عمال باختناق في مصنع ملابس بالمنوفية.. حالتهم مستقرة

شهدت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، إصابة 10 عاملين في مصنع ملابس بالمنطقة الحرة بشبين الكوم بالاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

المصابون حالتهم الصحية جيدة

وقال مصدر طبي مسؤول في محافظة المنوفية، إن المصابين يتلقون العلاج اللازم من قِبل الأطباء المتواجدين داخل قسم السموم التابع لمستشفى شبين الكوم الجامعي بمحافظة المنوفية.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصول الحالات المصابة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي على 4 فترات بعد وقوع الحادث، وتم التعامل مع الحالات فور وصولهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من خلال فريق طبي متكامل داخل قسم الطوارئ والسموم بالمستشفى.

أسماء المصابين باختناق في المنوفية

وأكد أن المصابين هم «م.ع» مقيم بقرية طنبدي، 20 عاما، «أ.ش.م» مقيم بمركز منوف، 22 عاما، «أ.م.أ» مقيم بقرية بخاتي، 21 عاما، «هـ.ع.ع» مقيم بمركز الشهداء، 38 عاما، «أ. أ.س» بقرية الحامول، 30 عاما، «أ.ف. ع» مقيم بقرية العراقية، 20 عاما، «أ.ا.ص» بقرية المصيلحة، 20 عاما، «هـ.ط.ع» بمركز شبين الكوم، 20 عاما، «هـ.ع. م» مقيم بمركز منوف، 19 عاما، «ن.ص.م» مقيم بمركز تلا، 37 عاما.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي 10 حالات اختناق من العاملين بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الحرة بشبين الكوم بالمنوفية.