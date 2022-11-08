إصابة 5 عمال في حادث سير ببني سويف

أصيب 5 عمال، في حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية بطريق الجيزاوي اتجاه قرية النواميس بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونُقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بطريق فرعي بالواسطى في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد إصابة 5 عمال في حادث سير ناتج عن تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية، على طريق الجيزاوي اتجاه قرية النواميس بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور جرى توجيه سيارتين إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: سيد عيس محمود 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج، عمرو سيد نادي 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، مصطفى مرجان عزوز 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن، مصطفى سعيد فتحي 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد رمادي يوسف 31 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون قرية أبو صير مركز الواسطى.