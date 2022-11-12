بالأسماء.. إصابة 3 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة خلاط أسمنت بطريق «البوصيلي- رشيد» في البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة خلاط أسمنت بطريق البوصيلي، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية.

تحديد أسماء المصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من إسلام شعبان أحمد، 30 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، أشرف محمد عسران، 43 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، سعيد عبدالله خميس، 32 سنة، مقيم بشبراخيت، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.