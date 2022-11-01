إصابة 5 عمال في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 5 عمال، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا، وتبين بالفحص وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

حادث تصادم على الطريق السريع

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم على طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع أمام قرية الحواصلية، بين السيارة رقم (9274 ن ط ا) ربع نقل، وتروسيكل بدون لوحات معدنية.

نقل 5 مصابين للمستشفى العام

بانتقال رجال الإسعاف والأمن والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، ما أسفر عن إصابة كلا من كمال إبراهيم، 58 عاما، وابنه مينا، 22 عاما، يقيمان بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، ومحمد وجيه، 18 عاما، محمد عبد الجواد، 61 عاما، يقيمان بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، بالإضافة إلى إصابة سائق التروسيكل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين نزيف وكدمات وكسر مضاعف وسحجات وجروح في الرأس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتيسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ على السيارة الربع نقل والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.