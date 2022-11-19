الفرنسي ماتيو كازافيتش: الإخراج يجعلني مبدعًا أكثر من التمثيل

قال المخرج والممثل الفرنسي الشهير ماتيو كازافيتش، في ندوته المُقامة حاليًا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إنه ولد في أسرة فينة، إذ أنّ والده كان مخرجا كبيرا ويعمل منذ صغره في إخراج الأفلام ووالدته كاتبة.

وأضاف ماتيو كازافيتش، خلال الندوة التي أدارها أمير رمسيس، مدير المهرجان: «دوري هو تحريك مشاعر الجمهور، فالكاميرا لوحة تعبيرية تخبر الجمهور عن ما يدور في الفيلم».

كازافيتش: أفضل الإخراج عن التمثيل

وأضاف المخرج الفرنسي، أنه يحب الإخراج أكثر من التمثيل لقدرته على الإبداع بسهولة فيه، موضحًا أنّ «التمثيل بالنسبة لي مثل الدمية، تأتي في الوقت المحدد بدون أي إبداع.. أما الإخراج يحتاج إلى المزيد من الإبداع والتفكير وهناك مساحة لذلك».

تتضمن قائمة أعمال ماتيو كازافيتش الإخراجية، «الكراهية»، و«الأنهار القرمزية»، «جوثيكا»، «بابيليون»، وغيرها.