صناع الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي: مشاركتنا شرف كبير

شهد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، عرضا خاصاً لمجموعة من الأفلام التي تنافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي.

عرض فيلم ماما

ومن الأفلام القصيرة التي عرضت فيلم «ماما»، والذي تدور أحداثه حول فتاة تترقب اكتمال عامها الحادي والعشرين، وتخبئ سرا خطيرا لتحمي نفسها هي وأخيها.

وقال المخرج ناجي إسماعيل، في بيان، إن فيلم ماما عن أحداث حقيقية لفتاة توفيت والدتها واحتفظت بجثمانها لسبب خطير، مشيراً إلى أنه فضل أن يكون الفيلم بالأبيض والأسود، خصوصاً وأن الفيلم تم تصويره في وقت كورونا وأحداثه صعبة.

كواليس تصوير فيلم ماما بالإسكندرية

وعن التصوير بمحافظة الإسكندرية، أوضح: «الواقعة حدثت بالفعل هناك، ولذلك ارتأى التصوير بها فضلا عن أن يكون الفيلم بمثابة توثيق للمحافظة وشوارعها بعد سنوات عدة».

وعبرت مخرجة الفيلم البولندي «الغميضة»، كارولينا بيلكا، عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أنه شرف كبير، وأردفت أن الفيلم تدور أحداثه عندما تتحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

وأشارت إلى أنها تلقت نصيحة بعدم التعامل مع الأطفال، لصعوبة الأمر، ولكن في الوقت نفسه التعامل مع بطلة الفيلم لم تكن بهذه الصعوبة، ولكن فقط تعرضها للإرهاق سريعا لأنها في سن السابعة، ولكن دون ذلك كان توجيهها أمرا جيدا.

مايكل برادلي يكشف كواليس العمل

وقال مايكل برادلي، مخرج الفيلم الأسترالي «رقم 8»، في بيان، إن عدم تلوين الفيلم والاكتفاء باللونين الأبيض والأسود، بسبب أن الأحداث تدور في خمسينيات القرن الماضي، حول ليلى عازفة بيانو في الحفلات، ويوما ما كان حب حياتها هو جورج، وتنبثق ذكرى ما عند برك صخرية لها شكل رقم 8، تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عما كان يوما عليه.

وتابع أنه يفضل دائما التصوير في أماكن مفتوحة، في حدود الميزانية المتاحة له.