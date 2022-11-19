جدول لقاءات اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي.. أبرزها مع صناع فيلم «السد»

‏يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم السبت، عددا من الندوات واللقاءات الخاصة مع أبطال وصناع أفلام المهرجان في دورته الـ 44.

وتنشر «الوطن» جدول الندوات واللقاءات التي يعقدها المهرجان في سابع أيامه.

الساعة الحادية عشر ظهرا

– لقاءات مع صناع فيلم «السد»، بحضور المخرج علي شريي، والممثل ماهر الخير .

- ‏لقاءات مع مخرج الفيلم البرازيلي «طين الأذن TINNITUS‏» لـ جورجيو جرازيوسي

‏- ‏لقاءات مع صناع الفيلم التشيكي One wish‎ أمنية واحدة، بحضور المخرج بيوتر توتش.

الساعة 12 ظهرا

‏– لقاءات مع صناع الفيلم التونسي «نرجعلك»، بحضور المخرج ياسين الرديسي، والموسيقي سليم بن عمار.

‏- ‏لقاءات مع ممثل الفيلم الأوكراني «‏‎ PAMFIR‏ بامفير»، بحضور أليكساندر ياتسينتيوك.

‏- ‏لقاءات مع صناع الفيلم السوداني «طنين» بحضور المخرج محمد فاوي، والممثلين جسور أحمد وزهراء ‏منصور.

الساعة الواحدة ظهرا

- لقاءات الفيلم المصري «المقابلة» بحضور المخرجة هند متولي، والممثلة سارة عبد الرحمن .

‏- ‏لقاءات مع مخرج الفيلم الروماني «عندما تتساقط طيور الفلامينغو من السماع»، لـ دراجوس هانسيو.

‏- ‏لقاءات مع مخرجة الفيلم الفرنسي «الوقوف عارية»، لـ‏‎ ‎كارولين هاليي. ‏

‏- ‏لقاءات مع مخرجة الفيلم الألماني «إطلاق سراح» لـ إيفلين شوينفيلد.