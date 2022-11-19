ميرهان حسين: حسين فهمي بذل مجهودا كبيرا في مهرجان القاهرة السينمائي

أعربت ميرهان حسين عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة أن هناك تنوعًا كبيرًا بين الأعمال المقدمة فيه، مشيرة إلى أن الأفلام المختارة على مستوى عال من الدقة، وذلك مجهود كبير مبذول من حسين فهمي رئيس المهرجان بالإضافة إلى أمير رمسيس مدير المهرجان.

وعن التنظيم، فقالت إن التنظيم رائع والحضور كبير للغاية، وذلك يتناسب مع اسم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أعمال ميرهان حسين المقبلة

وبخصوص أعمالها الفنية فقالت ميرهان إنها تنتظر مسلسل «الونش»، موضحة أنه من الأعمال القريبة لقلبها، مشددة: متحمسة لعرض المسلسل وخاصة أن الدور جديد عليها، وكشفت أنها تجسد دور فتاة شعبية متواجدة في الواقع، مؤكدة أنها ذاكرتها من خلال شخصيات تتعامل معهم دائما، مؤكدة أنها شخصية توجد في المجتمع ويتعامل معها الجميع.

فريق عمل مسلسل الونش

يذكر أن مسلسل «الونش» هو التعاون الثالث بين ميريهان ومحمد رجب، يشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، محسن منصور، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، علاء مرسي، محمد أبو داوود، حنان سليمان، عبير منير، ريم عبد القادر، ريهام نبيل، محمد المغربي، أحمد إمام.

كان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل «أنا وهي» مع هنا الزاهد وأحمد حاتم وأشرف عبد الباقي ومحمود البزاوي وسليمان عيد، سلوى محمد علي، محمد المولى، وغيرهم من الفنانين وعرض المسلسل في موسم الشتاء الماضي.