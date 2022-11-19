الكشف على 1547 مواطنا في كفر الزيات ضمن قافلة طبية لجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم السبت، قافلة تنموية شاملة بقرية كفر المحروق بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خدمات علاجية مميزة

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية الشاملة إلى مختلف القرى والمراكز بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة بالأماكن الأكثر احتياجاً.

صرف أدوية بالمجان

فيما أوضح الدكتور محمود سليم أن قوافل جامعة طنطا تقدم خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وتصرف الدواء بالمجان، كما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، مضيفا أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1547 مواطنا

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1547 حالة من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 133 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و209 في عيادة الأطفال، و182 بالعظام، و123 جلدية، و135 باطنة، و46 مسالك بولية، و125 أنف وأذن، و40 جراحة عامة، و89 صدر، و72 نفسية وعصبية، و227 جراحة عيون، و41 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 104 حالات بواقع 16 حالة جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 4 مسالك بولية، و13 عظام، و2 باطنة، و6 جلدية، و35 رمد، و7 أنف أذن، و8 جراحة عامة، و4 صدر، و3 قلب وأعية دموية.

محو أمية 24 مواطنا

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 24 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.