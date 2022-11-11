الكشف على 1275 مواطنا في قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقري والنجوع الأكثر احتىاجاً لتحسين مستوي الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوي بفيروس كورونا المستجد .

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1275حالة بواقع 309 حالات طب أطفال، 269 حالة أمراض باطنية، 246 حالة طب وجراحة العيون، 162حالة أمراض جلدية وتناسلية، 112 حالة جراحة عامة ، 70 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 65 حالة أمراض نساء وتوليد ، 42 حالة تنظيم أسرة.

فحص 165 حالة معملية

ومن جانبه أشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 165 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 165 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .