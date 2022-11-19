«القومية للقمح»: نطلق تطبيق «احمي قمحك» للوصول للمزارعين

قال الدكتور أحمد القط، عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، إن الحقول الإسترشادية والمدارس الحقلية، مستهدف أن يجر تنفيذها بجميع محافظات مصر، ويشرف عليها الباحثين وعلماء مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي على مستوى مصر، وهذه الحقول ستوجه المزارع المصري، وتعطي له أهم التوصيات بالزراعة والحصاد لضمان أعلى إنتاجية وأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن المزارعين ممن يزرعون الحقول الإرشادية مع قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، يكون لديهم تطبيق قوي جدا لحزمة التوصيات الفنية للمحصول.

أحد حزمة التوصيات الفنية للمحصول هي طريقة الزراعة على مصاطب

وأضاف عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على شاشة «DMC»، أن إحدى حزم التوصيات الفنية للمحصول هي طريقة الزراعة على مصاطب، وهذه الطريقة واحدة من إحدى أكفأ طرق القمح بالأراضي القديمة، وهي توفر 25% من كميات التقاوي، وتوفر 25% من كمية المياه، وبالتالي توفر السولار المستخدم بالميكنة التي تروي الحقل.

استخدام التقاوي المعتمدة المنتجة بمعرفة مركز البحوث الزراعية

شرح عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، أن استخدام التقاوي المعتمدة المنتجة بمعرفة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة والشركات المعتمدة، من الممكن أن يزيد الإنتاجية أكثر من 20%، مشددا على أن تطبيق التوصيات الفنية وهي عمليات الحرث، وعزق الأرض، وتهوية الأرض وتخطيطها، وإضافة السماد الأزوتي والفوسفاتي والبوتاسي في مواعيده المحددة، والري بكميات محددة بمواعيد محددة، وهو أمر يزيد الإنتاجية 25%.

الحقول الإرشادية وحقول الجوار بجانبها يكون هناك فارق كبير

أضاف عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح، أن الحقول الإرشادية وحقول الجوار بجانبها يكون هناك فارق كبير، ولكن هناك أمل بالمزارع المصري أن يكون لديه عدوى إرشادية، مشددا على ضرورة استخدام تقاوي معتمدة من تقاوي معتمدة والإنصات لنصيحة المزارع المصري.

وكشف عضو اللجنة العليا للحملة القومية للقمح عن استخدام منظومة الإرشاد الإلكتروني، التي من خلالها سيتم الوصول للمزارع من خلال تطبيق «احمي قمحك».