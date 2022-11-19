ضبط مخزن وتحرير محاضر لـ 6 محلات للتلاعب بسعر الأرز في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسان الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ في بيان اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضي، قام فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، بتحرير محاضر لـ6 محال لبيعها الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد له في محاولة لاستغلال المواطنين.

ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية دون مستندات

كما تم ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية بباكوس أثناء بيع 55 شيكارة أرز زنة 25 كيلو دون تاريخ إنتاج وغير مصحوبة بأي مستندات دالة على مشروعية حيازتها.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين في المجمعات الاستهلاكية وسلاسل المحال الكبرى لمنع لاستغلاهم.

تحرير 29 محضرا لمنشآت تجارية

ومن جانبه؛ أوضح اللواء محمد أبو كيلة، أنه خلال الحملات تم تحرير 29 محضرا لمنشآت تجارية «محال ومطاعم وكافيهات» لتضليلهم المستهلك وعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، ومخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع، لافتا أنه تم ضبط محلين بمنطقة سموحة لبيعهما السجائر بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.