«التنسيقية» تنظم يوما رياضيا مفتوحا للشباب والأطفال في البدرشين

نظم النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعالية رياضية مشتركة بين حزب «التجمع» بالبدرشين، ونواب وشباب التنسيقية.

يوم رياضي في مركز البدرشين

وشارك في اليوم الرياضي المفتوح الذي نظمته التنسيقية، الشباب والفتيات والأطفال؛ بداية من عمر 10 سنوات وحتى 35 عاما.

وشهدت الفعالية، مباراة لكرة القدم للفتيات، ومباراة أخرى للأطفال، وثالثة بين نواب التنسيقية وأعضائها وشباب مركز وقرى البدرشين.

وكرم نواب التنسيقية، الكابتن محمود المتناوي بطل إفريقيا في المصارعة، والكابتن ياسر عاشور بطل مصر في رياضة الكونغ فو، فضلا عن عدد من الأطفال والفتيات والشباب الحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الرياضات.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واستمع الحضور لعدد من الفقرات الغنائية والفنية للفرقة الغنائية بحزب «التجمع» في البدرشين.

وشارك من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية ماهر الفضالي وسامي أحمد وآدم الطوخي.