إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بعد نزلة سعد عطية بمكز الباجور في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بـ6 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 13 في حادث انقلاب ميكروباص

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكداً أن الأطباء يتابعون الحالة الصحية لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة الدقيقة للاطمئنان عليهم.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم إزالة آثار الحادث، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.