إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من قرية صفط الخمار، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات، ونُقل المصابون إلى المستشفى العام، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

حوادث دراجات بخارية

وكانت محافظة المنيا، شهدت أمس حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة محام ومعلم، حيث تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية الروضة التابعة لمركز ملوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة محمد حمد هاشم 41 عاما، معلم، مقيم بمدينة ملوي، بكسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة عوض صابر 50 عاما، محامي، مقيم بقرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، بكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وتم نقله لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.