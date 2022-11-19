الحزن يخيم على أهالي الإسماعيلية بعد مصرع شابين أبناء عمومة في انقلاب سيارة

سنوات طويلة عاشها عبد الرحمن وإبراهيم معاً، تربيا في بيت واحد، لم تربطهما فقط علاقة الدم كونهما أبناء عمومة لكن ربطتهما المواقف في اللعب والجد والدراسة ليتحولا إلى شقيقين كما يعرف كل أهالي القرية.

حزن شديد، وألم اعتصر القلوب في عزبة أبو جازية التابعة لمركز أبو صوير فور سماع نبأ الوفاة في حادث طريق الإسماعيلية، والذي راح ضحيته الشابان وأصيب فيه كريم ابن عمهما الثالث.

مصادر: إنهاء الإجراءات وحجز مصاب ثالث

وقالت مصادر أمنية مسؤولة في الإسماعيلية، إن الحادث أسفر عن وفاة عبد الرحمن عطوة إبراهيم، 18 سنة، مقيم أبو جازية أبو صوير، طالب في الصف الثالث الثانوي، وابن عمه إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، 17 سنة، مقيم بنفس العنوان وأصيب ابن عمهما الثالث كريم عبد الله ابراهيم، 16 سنة، بحروق وكسور.

وأضافت المصادر أنه جرى إنهاء كافة إجراءات دفن الجثامين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت واستلام الجثمانين لدفنهما فيما جرى احتجاز المصاب في مجمع الإسماعيلية الطبي لحين استقرار حالته الصحية.

مصادر طبية: تحسن في حالة المصاب

وقالت المصادر الطبية إن المصاب كريم عبد الله وصل مصابًا بحروق مختلفة في الجسم بلغت ما يقرب من 50% من الجسم جرى التعامل معها وبعض الكسور.

وأضافت المصادر أن الحالة شبه مستقرة حالياً، فيما تم وضعه تحت الملاحظة في المستشفى لحين تماثله للشفاء وخروجه إلى أسرته.

القرية تتشح بالسواد

وشهدت قرية السبع آبار في أبو صوير وعزبة أبو جازية حالة كبيرة من الحزن اليوم السبت على وفاة الشابين في الحادث الأليم.

ومن المقرر أن تقيم الأسرة سرادق عزاء الشابين أمام منزل العائلة في مركز أبو صوير مساء اليوم بعد دفن الجثامين.