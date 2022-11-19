تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام بالقاهرة لـ17 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في منطقة دار السلام، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، للمساعدات الفنية.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

مشادة كلامية تطورت إلى تعدي بالأيدي

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4084 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم «عبد الرحمن. ط»، قتل عمدًا المجني عليه «محمد. ع»، بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدي بالأيدي، فقرر المتهم الخلاص منه، فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه قاصدًا قتله، فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاحا أبيض «مطواة» بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة والدة المجني عليه

وشهدت والدة المجني عليه، أنها حال تواجدها بشرفة مسكنها تنامى إلى سمعها صياح، فتساءلت عن سببه، فأقر لها أحد الأشخاص بقيام المتهم بطعن نجلها، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعزا تقرير مصلحة الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى الإصابة الطعنية النافذة بيسار الصدر، وما أحدثته بقطع حاد في القلب ونزيف دموي ووفاته.