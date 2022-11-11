حكاية موظف توفى في دار السلام بالقاهرة بسبب مشاجرة.. «مات من الخضة»

«منعرفش إن قلبه ضعيف، وتعبان، هو اللي جه يتخانق معانا، ومحدش عمل له حاجة، مات من الخضة، وإحنا في بوكس الشرطة» هكذا بررت المتهمتين في واقعة التشاجر مع جارهما في السلام بمحافظة القاهرة.

رواية شهود العيان

وقال أحد شهود العيان إن الموظف المتوفى في مشاجرة السلام لم يتعرض لأي ضرب أو إصابة من جارتيه، موضحًا: «الخلاف كان مشادة كلامية باللسان فقط ولم تصل للتشابك بالأيدي، والشرطة جات بعد الاتصال بالنجدة من قبل الجيران» وتبين من التحقيقات أن سبب المشاجرة لهو أطفال تحول مشادة كلامية.

خبير أمني يشرح تفاصيل الواقعة

وقال اللواء عادل عبدالعظيم الخبير الأمني إن واقعة التشاجر التي حدثت بين سيدتين ورجل في منطقة السلام بسبب لهو الأطفال ليس ونتج عنها وفاة الرجل بسكتة قلبية بعد القبض عليه بقرابة 30 دقيقة وهو في طريقه إلى قسم الشرطة، ما يؤكد أن الوفاة طبيعية وليس فيها أي شبهة جنائية.

وأضاف عبدالعظيم في حديثه لـ«الوطن» أن خصوم المتوفى وهما السيدتين اللتين ألقيا القبض عليهما في واقعة التشاجر معه ليس عليهما أي مسؤولية قانونية في وفاته، وبحسب تحريات المباحث التي أكدت أن المشاجرة لم ينتج عنها أي إصابات ولا تخرج عن المشادات الكلامية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وعلي الفور انتقل رجال الأمن للتأكد من صحة البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين 3 أشخاص طرف أول وسيدتين ونجل إحداهن طرف ثان جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات حول لهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدي من خلالها الطرف الثاني علي الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن السيطرة علي الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.