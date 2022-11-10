«حياة كريمة» تنفذ 113 مشروعا لخدمة أهالي قرى دار السلام في سوهاج

نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 113 مشروعا لخدمة أهالي قرى دار السلام بمحافظة سوهاج، في إطار العمل على تطوير القرى الريفية.

مشروعات الصرف الصحي ومحطات معالجة

ووفق بيان صادر عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فإنه جرى إنشاء 14 مشروعا للصرف الصحي بقرى دار السلام في سوهاج، إلى جانب إنشاء محطة معالجة، كما تم تدعيم شبكات مياه الشرب، بإنشاء 16 مشروعا.

تطوير شبكات الكهرباء وتوفير نقاط إسعاف

وحرصت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»ن على تطوير شبكات الكهرباء في القرى بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، حيث انشأت 19 مشروعا من أجل تطوير شبكة الكهرباء، كما تم إنشاء وتطوير المنشآت الصحية في القرية، والتي بلغ عددها 24 وحدة صحية، منها إنشاء 15 وحدة جديدة، ورفع كفاءة 9، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز طب أسرة، وتوفير 5 نقاط إسعاف.

كما شهدت القرية إنشاء وإحلال وتجديد 5 كباري أعلى الترعة الفاروقية، فضلا عن إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، بهدف التسهيل على المواطنين، كما تم رفع كفاءة 4 طرق داخلية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 11 مركز شباب، منها إنشاء 8 مراكز جديدة، ورفع كفاءة 3، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدتين اجتماعيتين بالقرية، وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل.