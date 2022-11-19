«تموين الإسكندرية» تحرر 12 محضرا ضد المزارعين المخالفين لتوريد الأرز

حررت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 12 محضرا للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بتوريد شعير الأرز بإجمالي 13837 كيلو جرام.

ويأتي ذلك بإشراف مؤنس محمد، مشرف عام الرقابة التموينية في المديرية، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط، وأحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، وأحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط، وأحمد حسن وأحمد علي، مفتشي الرقابي التموينية في المديرية، بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب، برئاسة أماني حلمي، ومصطفى محمود مفتش صيانة الحبوب.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وزير التموين يأمر بتكثيف الحملات

وأمر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المديريات بتكثيف الحملات التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، مضيفًا أن وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، وهو ما يمثّل 25% من الكميات المنزرعة من أجل تأمين مخزونها من هذه السلعة من إجمالي 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.