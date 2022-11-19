مخرج فيلم واحة المياه المتحركة: العمل كان سببا في تغيير مجرى حياتي

قال محمد رؤوف الصباحي، مخرج فيلم واحة المياة المتحركة، المشارك ضمن مسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44، أن الفيلم كان سببا في تغيير مجرى حياته.

وأوضح محمد رؤوف في ندوة فيلمه المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه ظل يعمل لمدة 15 عاما في التليفزيون المغربي، لكن بعد فترة، قرر تغيير مجرى حياته بإخراج هذا الفيلم، الذي كان له أثر كبير في حياته حينما عمل عليه.

مخرج فيلم واحة المياه المتحركة يكشف التفاصيل

أشار مخرج واحة المياه المتحركة، المشارك فى مهرجان القاهرة، إنه تأثر بالجلسات الصوفية التي تقام في المغرب، وأثرها كان لها مكانة هامة في الفيلم.

وأكد المخرج، أن الفيلم استمر كتابته لمدة سنتين، وأن الفيلم ميزانيته تكلفت نحو 600 ألف دولار، منها 400 ألف دولار من وزارة الثقافة.

وتدور أحداثه حول «فضيلة»، طبيبة طوارئ تتزوج من قادر بعد قصة حب، عندما يصبحان على شفا الطلاق، يشخص قادر بسرطان قاتل، ليتحول إلى الحالة الأكثر إزعاجا في حياة فضيلة.