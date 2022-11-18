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صناع السينما السعودية في ندوة «مهرجان القاهرة»: حققنا طفرة

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بسمة شطا
04:52 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
ندوة عن صناعة السينما السعودية

ندوة عن صناعة السينما السعودية

كشف عدد من صناع السينما السعودية، عن رأيهم في التطور الذي تشهده، وذلك خلال الندوة المقامة الآن، تحت عنوان «صعود السينما السعودية»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

المخرج محمد السلمان: طفرة في السينما السعودية

وقال المخرج محمد السلمان: «كنا نذهب إلى دول الخليج لمشاهدة فيلم، لكن حصلت طفرة في السينما السعودية، وأصبحت أهم نقاط قوتنا التمويل، حتى أن القطاع الخاص أصبح لديه فرصة المشاركة في السينما السعودية، ولدينا العديد من مؤشرات النجاح والتطور على مدى النهوض في الصناعة السعودية».

وتحدث المخرج عبد الجليل ناصر، عن مقارنة السينما السعودية، بباقي الدول العربية: «إذا نظرت إلى صناع الفيلم في منطقة الخليج، تجد تراكمات عوامل أسهمت في إنجاح الأمر، نحن ننظر إلى الموضوع ليس على مستوى التنافس ولكن المشاركة والتكامل، الأمر الذي أحدثناه في السينما السعودية لا يمكن مقارنته مع أي دولة أخرى، وأعتقد أن صناعة الأفلام في العالم كله تتحرك على نحو سريع».

ندوة صعود السينما السعودية 

حرص عدد من الفنانين على حضور ندوة «صعود السينما السعودية»، منهم حسين فهمي ومحمود حميدة وسينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي والمنتج محمد حفظي وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا