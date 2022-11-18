هاجر الشرنوبي وهند عاكف يحضران عرض فيلم «السد» في مهرجان القاهرة

بدأ، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم السد المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

هاجر الشرنوبي تحضر حفل القاهرة السينمائي

وحضر من الفنانين هاجر الشرنوبي وهند عاكف والمخرج السوداني أمجد أبو العلا وعدد من أبطال الفيلم.

فيلم السد ضمن المسابقة الرسمية

فيلم السد لـ علي شري والمشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، وتدور أحداثه حول ماهر الذي يعيش في السودان بالقرب من سد مرِوي، ويعمل في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي انطلق يوم الأحد الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وحسن الرداد