محافظ الإسكندرية يستجيب لشكوى معلمة.. «ابنها يحتاج لعلاج طبيعي كل 4 ساعات»

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، داليا المالكي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في المحافظة بإعادة فحص شكوى معلمة بعد أن جرى غلق شكاوها بسبب العجز في المدرسين بالإدارات التعليمية، إذ أنها تحتاج إلى النقل نظراً لمرض طفلها الذي يحتاج لعلاج طبيعي كل 4 ساعات.

وعليه أعادت فحص إدارة خدمة المواطنين، الشكوى المقدمة من المواطنة وتبين أنها تعمل مدرسة في مدرسة الورديان بحي غرب، وتطلب ندبها مؤقتاً إلى مدرسة قريبة لمحل سكنها بحي شرق.

قصة معلمة يعاني طفلها من تشوه في القدم

ويأتي طلبها لرعاية طفلها الذي يعاني من مرض تشوه القدم القفزاء، والذي يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي كل 4 ساعات، وبعد المسافة بين سكنها وعملها يحول دون تنفيذ العلاج الطبيعي ورعايته ، مما قد يتسبب في جعل الطفل من الأطفال شديدي الإعاقة، وتبين من خلال الفحص أن طلبها تم رفضه نظراً لوجود عجز في المدرسين وأنها تقدمت بطلب الندب في غير المواعيد المحددة.

ندب المعلمة كليا

وعرضت إدارة خدمة المواطنين على محافظ الإسكندرية الذي كلف بإعادة فحص الطلب والاستجابة الفورية والسريعة للمعلمة والتنسيق مع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبعد التنسيق تم ندب المعلمة ندبا كليا وليس جزئيا إلى مدرسة فليمنج التابعة لإدارة شرق التعليمية والقريبة من محل سكنها حتى تتمكن من رعاية طفلها.

مقدمة الشكوى تعرب عن امتنانها

وأعربت مقدمة الشكوى علياء عبدالمحسن عن امتنانها وشكرها لمحافظ الإسكندرية على اهتمامه بشكواها ومتابعته لها وسؤاله عن حالة طفلها الصحية، كما قدمت الشكر لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومدير مديرية التعليم وإدارات غرب وشرق التعليمية على الاستجابة لطلبها.