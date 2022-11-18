محافظ الإسكندرية: مد معرض باب رزق يومين آخرين والأسعار في متناول الجميع

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن الاستمرار في إقامة معارض ضمن مبادرة «باب رزق»، على بعض الشواطئ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

وأشاد محافظ الإسكندرية بتنظيم المعرض وتنوع المنتجات وأن أسعارها في متناول الجميع مثمنا جودة المنتجات، قائلا أنه كلف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمد فترة المعرض يومين آخرين ليصبح عدد أيام المعرض 5 أيام من أمس الخميس حتى الإثنين المقبل.

«الشريف»: تقدم للمشاركة 300 عارض

وأوضح «الشريف» أنه تقدم للمشاركة في مبادرة «باب رزق» نحو 300 عارض، وجرى اختيار 100 عارض من صغار المنتجين وأصحاب الحرف البسيطة للمرحلة الأولى، لعرض وبيع منتجاتهم على شاطئ السرايا العام بالمجان.

وأشار إلى جرى مراعاة بعض الأمور خلال الاختيار منها المرأة المعيلة وذوي الهمم، والسيدات من محاربات السرطان، والشباب المجتهد الذي لم تتاح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم بشكل جيد وعلى شريحة كبيرة، والجاليات العربية من السودان واليمن وسوريا، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة حاضنة لجميع الثقافات والحضارات على مر العصور.

مبادرة «باب رزق»

جاء ذلك خلال تفقد «الشريف»، اليوم الجمعة للمعرض المقام في إطار مبادرة «باب رزق»، التي أطلقها المحافظ خلال الاحتفال بانتهاء موسم الصيف 2022 الشهر الماضي، لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة؛ الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالبسطاء ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتجات الحرفية واليدوية.