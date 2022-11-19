عمر كمال وحمو بيكا في حفل غنائي واحد بقطر

يستعد الفنان عمر كمال لإحياء حفل غنائي كبير، خلال الأيام المقبلة في دولة قطر، وسيشاركه في الحفل مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، وبالفعل كان قد أعلن عن هذا الأمر عبر صفحته الخاصة.

وشارك الفنان عمر كمال بوستر الحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلا «استنونا في قطر يوم الجمعة الجاية 25 نوفمبر».

عمر كمال وحمو بيكا في حفل غنائي واحد

كما حرص أيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا على مشاركة بوستر الحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلا «قريبا في قطر ترقبونا في 25 نوفمبر في القرية العربية في جزيرة قطيفان الشمالية فعاليات كأس العالم 2022».

يذكر أن حمو بيكا كان قد حصل مؤخرا على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية لإقامة الحفلات الغنائية، وذلك بعد تنظيم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل مؤتمرا صحفيا كشف من خلاله عن التعليمات والشروط التي يجب أن تتوفر في مطربي المهرجانات ليتمكنوا من الحصول على التصريح.