عمر كمال يكشف سبب غيابه عن اجتماع نقيب الموسيقيين: عملية جراحية

كشف المطرب عمر كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خضوعه لعملية جراحية في ضروسه وأسنانه.

ونشر كمال صورة تجمعه بنقيب الموسيقيين الجديد مصطفى كامل وعلق عليها قائلا: «عملت عملية جراحية في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل، ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع وإني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس».

وأضاف عمر كمال قائلا: «هاروح النقابة بكرة الأحد أو الاثنين تقديرا ليهم وأمضي على التزاماتي المقررة عليا من النقابة.. وبشكر النقيب المحترم مصطفى كامل اللي فعلا أول مرة أحس إن لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أي شيء بيحاول يقلل مني ومن تعبي ومرضي في وقتها».

واختتم كمال برسالة شكرا لمصطفى كامل قائلا: «شكرا لحبك ودفاعك عني وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية اللي حاولت التقليل مني بعدم مهنية وعدم احترامي.. شكرا سيادة النقيب».

غياب عمر كمال عن اجتماع النقابة

وغاب عمر كمال عن حضور اجتماع مصطفى كامل مع مؤدي المهرجانات بمقر النقابة في وسط البلد منذ أيام وشارك فيه حسن شاكوش وحمو بيكا ونور التوت وأورتيجا.

وكشف مصطفى كامل، خلال الاجتماع، أن عمر كمال أرسل له مقطعًا مصورًا يكشف عن تعرضه لإصابة بالغة في وجهه، وقال مصطفى كامل «مش هينفع أكشف عن الفيديو للإعلام لكن ما حدث له منعه بحق من الحضور».