إصابة في الوجه تمنع عمر كمال من حضور اجتماع نقابة الموسيقيين

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن سبب تغيب عمر كمال عن حضور اجتماع الأول مع مؤدي المهرجانات اليوم بمقر النقابة في وسط البلد، الذي شارك فيه حسن شاكوش وحمو بيكا ونور التوت وأورتيجا.

إصابة بالغة

وقال مصطفى كامل، إن عمر كمال أرسل له مقطعًا مصورًا يكشف عن تعرضه لإصابة بالغة في وجهه، مضيفًا: «مش هينفع أكشف عن الفيديو للإعلام لكن ما حدث له منعه بحق من الحضور».

3 شروط للمهرجانات

وشهد اللقاء اليوم، السماح لمطربي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي، وممارسة المهنة بعد التوقيع على إقرار يتضمن عدة شروط، وهي التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة، والغناء بصحبة فرقة موسيقية من 12 عضوا عاملا، والحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

ممنوع استخدام كلمة مهرجانات

وهدد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات بالشطب حال استخدام كلمة مهرجات مكتوبة أو مسموعة خلال الفترة المقبلة.