الجمهور يشبه عمر كمال بـ رمضان بعد «اللوك الجديد»: رفاعي الدسوقي حضر

تصدر عمر كمال، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في صورٍ متداولة، وهو بـ«لوكٍ جديد»، إذ ظهر بشارب وذقن، لأول مرة، وهو الأمر الذي لم يعتاد عليه الجمهور، منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وآثار «اللوك الجديد» لـ عمر كمال، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، إذ شبهه البعض بالفنان محمد رمضان، في مسلسل «الأسطورة» الذي عُرض عام 2016، حيث قال أحد المُتابعين: «ماله قالب على محمد رمضان ليه؟»، فيما قال آخر: «عمر رفاعي الدسوقي كمال».

زي علي ربيع في دور رفاعي الدسوقي

ولفت أحد المُتابعين، إلى اللوك الجديد لـ عمر كمال، حيث قال: «زي علي ربيع في دور رفاعي الدسوقي»، فيما أشار آخرون إلى تقليده الفنان تامر حسني.

تفاصيل إصابة عمر كمال: وشي ورم كله

وكان عمر كمال، تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، أسفرت عن تخلفه المؤتمر الصحفي الذي عقده الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قبل أيام، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «عملت عملية جراحية فى ضروسى وأسنانى، والحمد لله بسيطة وعدت على خير.. ده أدى لتورم وشى بشكل كامل».

وكان عمر كمال، طرح مؤخرًا، أغانٍ جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي: «خلينا سهرانين»، وكذلك «خلينا سهرانين» ضمن فيلم «خطة مازنجر».