عمر كمال يغني تتر مسلسل «الونش» للفنان محمد رجب

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، غنائه أغنية تتر مسلسل «الونش»للفنان محمد رجب والمقرر عرضه خلال أيام.

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للمسلسل وعلق قائلا: «مسلسل الونش بطولة النجم محمد رجب هيتعرض على قنوات cbc وcbc دراما.. وأتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية وهتسمعوا حاجة تعجبكم».

مسلسل الونش

يشارك في بطولة مسلسل الونش عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد رجب، ومنة فضالي، وميرهان حسين، ومحمود عبدالمغني، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

عمر كمال يخضع لعمليه جراحية

كما أعلن عمر كمال، مؤخرًا خضوعه لعملية جراحية، كشف عن تفاصيلها على «إنستجرام» قائلًا: «عملت عملية جراحية في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير».