غرفة الإسماعيلية التجارية تشكل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع بالمعارض

أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية في المعارض الدائمة، على مدار الأشهر المقبلة، لضمان عدم رفع أسعارها.

توافر السلع ومتابعة أسعارها

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن اللجنة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وسد النقص في بعضها.

وأضاف، في بيان، أن الغرفة تعمل على زيادة العرض، وتحقيق الوفرة، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع التوسع في إنشاء معارض جديدة في بعض المناطق للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

«عثمان»: نهدف لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار

وقال أحمد عثمان، إن اللجان المُشكلة من الغرفة التجارية تهدف إلى إتاحة أكبر كميات ممكنة من كل السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي؛ لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار.

وتابع «ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة، ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويراعي الأبعاد الاجتماعية».

وأكد «عثمان»، أن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي إلا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف، موضحا أن اللجنة مستمرة لمتابعة الحركة اليومية لمنافذ ومعارض الغرفة بنطاق المحافظة.