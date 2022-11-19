إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلة في المنيا إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، أوراق ربة منزل قتلت طفلة عمرها 5 سنوات، في مركز مطاي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامها.

صدر قرار الإحالة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين شعبان مغربى محمد، سامح أحمد حسين، وتامر مجدي فريد، بحضور محمود رياض سعيد وكيل النيابة العامة، وأمانة سر نبيل بشرى.

النطق بالحكم على المتهمة في شهر ديسمبر

تضمن حكم المحكمة حضوريا وبإجماع أراء أعضائها، إحالة أوراق المتهمة «منار .ب.ع» إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام شنقا، وتحديد الدور الثالث من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مطاي والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 کلي شمال المنيا، والتى أحالها المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا لمحكمة الجنايات، إلى قيام المتهمة «منار.ب.ع» في يوم 16 يوليو من العام الماضي بقتل المجني عليها الطفلة ضحي أشرف، 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتلها نكاية بذويها إثر مظنة نيلهم من سمعتها ولخلافات مالية.

بلاغ بتغيب الطفلة ضحى أثناء لهوها بالشارع

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت بلاغا من منـي عمر تاجرة فاكهة وخضروات، بتغيب ابنتها ضحى 5 سنوات أثناء لهوها في الشارع في ظروف غامضة ولم يتهموا أحد في غيابها، إذ قررت أن زوجها كان يملك سيارة ربع نقل ويعمل في تجارة الخضروات والفاكهة وتوزيعها على التجار وتوفي منذ 15 يوما ولديها 8 أبناء أكبرهم خالد 19 عاما وأصغرهم الطفلة المتغيبة.

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي إلى مسرح الواقعة وجرى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة وسؤال الجيران والاستعلام عن الطفلة المتغيبة، وبعد مرور عدة أيام على اختفائها وأثناء لهو أصدقاء المجني عليها بالقرب من منزل المتهمة اشتموا رائحة كريهة فأبلغوا أسرهم، وتم العثور على جثة الطفلة المتغيبة.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائى لشمال المنيا، قيام المتهمة إثر ظنها بخوض ذوي المجني عليها في سمعتها بتقفي أثر الأخيرة من شرفة مسكنها عاقدة العزم على قتلها مترصده لحظة مجيئها بمفردها أمام المسكن وما أن سنحت لها الفرصة حتى استدرجتها لداخله، وأنهت حياتها.