المنيا في 24 ساعة.. انهيار منزلين بأبوقرقاص وحريق بموقف الأتوبيس

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين، وانهار منزلين في قرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، وأخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا اندلع في موقف الأتوبيس بمنطقة الأخصاص، هذه هي أهم الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بحري كمين الصفا بـ5 كيلو مترات، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من قرية جبل الطير بسمالوط، و3 من محافظة سوهاج، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ.

كما أصيب موظف، بكسر في الساقين، إثر انقلاب دراجة بخارية كان يقودها بالطريق الأوسط المؤدي إلي مدينة المنيا الجديدة، وتم نقله للمستشفي، وأفادت تحريات البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة.

سقوط منزلين في أبوقرقاص دون مصابين

وفي مركز أبوقرقاص انهار منزلين بقرية منسافيس التابعة للوحدة المحلية بأبيوها، دون خسائر بشرية، وتبين أن المنزلين خاليين من السكان وأنهارا لقدمهما، وتم عمل كردون أمني وفصل الكهرباء والمياه والغاز، حفاظا علي حياة الماره.

وفي مدينة المنيا اندلع حريق داخل موقف الأتوبيس بحي الأخصاص، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، دون مصابين، حيث رجحت التحريات نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجاره مشتعل بجوار مخلفات وقمامه.

وأعلن مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن إنتهاء فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمركزي ملوي وديرمواس، حيث استفاد منها 9600 طالب علي مدار يومين متصلين، وتم تنظيم تلك القوافل بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والتنمية المحلية.