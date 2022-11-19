محافظ المنيا يتابع إنشاء كوبري الكفور بمركز مطاي تمهيدا لتشغيله

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، الأعمال الإنشائية المنتهية بكوبري الكفور التابع لمركز مطاي شمال المحافظة، التي قاربت على الانتهاء تمهيدا لتشغيل الكوبري قريبا وذلك ضمن جهود المحافظة للاستجابة الفورية لطلبات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، للحرص الدائم على التواصل مع المواطنين، وتحقيق الصالح العام.

تسهيل الحركة المرورية لأهالي القرية

وجه المحافظ، بالمتابعة الدورية اليومية لتنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها، لتسهيل الحركة المرورية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير للأهالي على تحمل الفترة الماضية وتفهم طبيعة الإجراءات الخاصة بتشغيل الكوبري للحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببني حسن

وتفقد محافظ المنيا قبل أيام عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص، لمتابعة أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة إنتاجية تصل الى 15 الف متر مكعب / يوم وتقام على مساحة 10 أفدنة، وتخدم 3 قرى وهي: (الشيخ تمي – بنى حسن الشروق – شيبة) وتوابعهم.

كما تفقد محافظ المنيا الأعمال داخل المحطة والتي جرى الانتهاء من 90% منها، كما تفقد المحافظ الاعمال الانشائية لمحطة الرفع الوسيطة وكذلك الإعمال الإنشائية لمحطة رفع صرف صحي بالقرية وأعمال إنشاء مجمع الخدمات ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الديابة التابعة لمجلس قروى بنى حسن الشروق.

كما تفقد المحافظ، مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة الجديدة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة الشاملة، إذ تضم المدرسة 7 فصول بإجمالي 357 طالبا.