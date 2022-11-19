90 مليون يوان منحة صينية إلى السودان لتنفيذ مشروعات حيوية

وقَّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، السبت، مع جمهورية الصين الشعبية على اتفاق منحة بقيمة 90 مليون يوان صيني بما يعادل 13 مليون دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد.

ووقَّع على المنحة إنابة عن حكومة السودان الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وعن حكومة جمهورية الصين الشعبية السفير ماشين مين سفير الصين لدى جمهورية السودان.

إشادة سودانية بموقف الصين

وأشاد وزير المالية بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين.

ولفت إلى أن السودان دولة غنية بإمكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

استعداد صيني لمزيد من المساعدات

ومن جانبه، أكد ماشين مين سفير جمهورية الصين لدى السودان، استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها بين البلدين في كل الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.