اختتام فعاليات برنامج جامعة الطفل في كفر الشيخ.. بمشاركة 100 طالب

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان، وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

صناعة الموهوبين

وأشار «عبدالرازق» في بيان اليوم، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة.

جهد مبذول للمشرفين

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل بالجامعة وفريق العمل، مؤكدا أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجه الشكر لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم للأطفال للاشتراك في البرنامج، مشيرا إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مؤكدا على أهمية المشروع.

بينما أكدت الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ، الشكر إلى الدكتور رئيس الجامعة لدعمه تلك الفكرة والمشروع المهم، مؤكدة أن اهتمام إدارة الجامعة بجامعة الطفل يأتى من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم والأخلاق والسعي إلى إكتشاف الموهوبين والمبتكرين.

كما أعرب الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، عن سعادته بانتهاء فعاليات برنامج جامعة الطفل، والتي قدمت فيها جامعة كفرالشيخ لمجموع الأطفال المشاركين في البرنامج زيارات لعدد من الكليات بالجامعة ومنشآت رياضية وبحثية.

ووجه العدوي، الشكر والتحية للأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل وأولياء أمورهم الذين حرصوا على مشاركتهم والقائمين على تدريبهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، متمنياً أن تكون الجامعة أضافت إلى تنمية وصقل مهاراتهم .

كما أشادت الدكتور أميرة عكاشة منسق البرنامج برعاية وإهتمام ودعم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة لبرنامج جامعة الطفل وكذلك جهود جميع المشاركين في البرنامج.

كما أعلنت أن عدد الطلاب المشاركين في البرنامج بلغ 100 طالبًا للفئة العمرية من 9 إلى 11 سنة وشارك في التدريبات 7 مدربين من أساتذة الجامعة ومعاونة 14 معيدا ومدرس مساعد هيئة معاونة في المعامل البحثية، وتعرف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات الكليات والمعاهد بجامعة كفر الشيخ، نظرا لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل، واستقبل عمداء الكليات ، الأطفال وتم إجراء حوارا وديا معهم، و تقديم شرحا وافيا.

وأضافت عكاشة أن البرنامج استمر 7 أيام، استضافت خلالهم الجامعة نحو 100 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكي روح الانتماء لدى الأطفال.

واختتم حفل ختام برنامج جامعة الطفل بتوزيع شهادات التقدير على المدربين وفريق التنظيم لبرنامج جامعة الطفل، كما سلم رئيس الجامعة ومنسق برنامج جامعة الطفل الشهادات لجميع الأطفال الملتحقين بالبرنامج الخاص بجامعة الطفل.