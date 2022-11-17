جامعة كفر الشيخ تنظم حملة لتوعية الطلاب بمرض السكري وأعراضه

نظمت جامعة كفر الشيخ، حملة بالحرم الجامعي، لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اليوم العالمي لمرضى السكر، بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعي بعوامل الخطر التي تؤدي إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع المرض.

واستهدفت الحملة توعية منسوبي جامعة كفر الشيخ بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم «العشوائي - التراكمي» على عدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات الجامعة.

وضمت الحملة نُخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ لتقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال قياس النسبة الدم، منوها بتنظيم كليات القطاع الطبي أنشطة وبرامج خاصة بهذا اليوم.

وأضاف «دسوقي»، أن اليوم العالمي لمرض السكر يهدف لتعزيز الجهود المبذولة من أجل منع المرض، والحد من الأضرار الناتجة عنه لدى المرضى عن طريق بحث تقنيات جديدة للعلاج أو الاهتمام بممارسة النشاط البدني، وتوفير الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضح «دسوقي»، أنّ حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، وأنّ علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية.