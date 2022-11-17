جامعة كفر الشيخ تُشارك بفوج طلابي في معهد إعداد القادة بحلوان

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي في معسكر إعداد القادة بحلوان بعنوان «إعداد القادة العام بالجامعات والمعاهد العليا» تحت شعار «القادة الجدد»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكيلَي المعهد، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر حتى الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022.

جاءت مشاركة الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعادل النكلاوي، مشرفاً لأعضاء الوفد.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من حرص قيادة جامعة كفر الشيخ على الدور التنويري والمعرفي والحيوى لمعهد إعداد القادة بمنظومة اهتمام الدولة المصرية بتأهيل وتدريب الشباب لتمكينهم، واكتشاف مواهبهم، وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تُنمي شخصياتهم، ومشاركتهم فى تنفيذ المبادرات بما يُمكن الطلاب من القيام بدور إيجابي في الحياة الجامعية، ودمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.

وفاز الطالب عبدالرحمن مصطفي عطية، بالفرقة الأولي بكلية الطب البشري، والطالبة بسملة مصطفي غريب، بالفرقة الأولى بكلية التربية، بمركز ثان معلومات عامة على مستوى الجامعات المصرية، كما حصل وفد الجامعة على شهادة تميز في الألعاب الإلكترونية.

وتضمن فوج إعداد القادة العام الجلسة الافتتاحية، والعديد من المحاضرات عن مكافحة الفساد، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأخرى عن دور الفن كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار غير السوية، بجانب محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وعقد ورش عمل عن مهارات القيادة، بالاضافة إلي ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة «رياضية - ثقافية - فنية»، ويُختتم الفوج بحفل ختام وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.