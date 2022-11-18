متحدث الزراعة: مشروعات الدولة أنقذت مصر من أزمة الغذاء العالمية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة، ووصلت بمساحة الأراضي الزراعية إلى 9.7 مليون فدان، و5 ملايين فدان مشروعات استصلاح أراضي جديدة، بهدف تأمين الغذاء للمواطن المصري: «لولاها لكنا نعاني نقص الغذاء مثل الكثير من دول العالم».

ارتفاع إنتاجية القمح لـ20 أردب بالفدان

أوضح «القرش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المعروض على فضائية «DMC»، أن إنتاجية الأراضي القديمة تم تطويرها، وقبل 2014 كانت إنتاجية الأرض 12 أردب للفدان من القمح، واليوم وصل إلى 20 أردب للفدان، وفقا للإحصائيات، مرجعا السبب إلى تطوير الأراضي وطرق الزراعة.

استنباط تقاوي مقاومة للتغيرات المناخية

أشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أن الدولة تضخ مئات الملايين لتطوير نظم الري بشكل يعود بالنفع على الفلاح المصري بجانب البحث العلمي، لافتا إلى استنباط أصنافا جديدة من التقاوي، وصلت إلى 18 صنافا مقاوما للتغيرات المناخية والظواهر الجديدة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شارك في جلسة إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية بقطاع المياه، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في حضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وإلينا ماناينكوفا نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وخلال كلمته أمام الجلسة، أكد «القصير»، أنه لا زراعة بدون مياه، حيث أن أكثر من 75% من مصادر المياه في العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة، مشيرا إلى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها والعاملين فيها، فضلا عن تأثيرها على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات.