«الزراعة»: التحول الرقمي أحدث طفرة في الإنتاجية خلال السنوات الماضية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع يعتمد بشكل كبير على فكرة التحول الرقمي، من خلال إطلاق المساعد الذكي لخدمة الفلاح، ما يسهم في العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «بدأنا نشهد تطورا في استخدام الميكنة الزراعية وضخها في غالبية المناطق لخدمة المزارع وتدعيمه»، متابعًا أن الوزارة تدعم المزارعين على إقامة الزراعات التجميعة التي تساعدهم على توفير المستلزمات وزيادة الإنتاج.

قطاع الزراعة شهد تطورات هائلة في آخر 8 سنوات

وتابع، «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن قطاع الزراعة شهد تطورات هائلة في آخر 8 سنوات، حيث تضخ الدولة استثمارات كبيرة للغاية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن الزراعة من القطاعات التي تحتاج عمالة ضخمة.

أهم المشروعات الحادثة بالقطاع الزراعي

وأشار، إلى أن قطاع الزراعة شهد الكثير من المشروعات العملاقة لزيادة المساحات الخضراء، مثل مشروع نصف مليون فدان الخاص بتعمير وتنمية سيناء، ومشروع 1.1 مليون فدان بتوشكى وإعادة إحيائه، فضلًا عن مشروع 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، علاوة على زراعة 9.7 مليون فدان للأراضي القديمة، والتي شهدت تطورات كبرى إلى جانب إجراء مشروعات كبرى بها كتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، لافتًا إلى دور الدولة لخدمة المزارع وتوفير مستلزماته والتقاوي الأعلى إنتاجية، من خلال تكثيف الجهود على البحث العملي وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.