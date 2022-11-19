الزراعة: تأهيل الكوادر الصومالية للعمل في تصدير الأسماك وحماية الشواطئ

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد حسن ادم وزير الثروة السمكية الصومالي لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الثروة السمكية.

وخلال اللقاء رحب «القصير» بالتعاون مع الأشقاء في الصومال مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه قدم الوزير الصومالي الشكر للقصير على إتاحة الفرصة لمقابلته كما هنأ مصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ ومستوى الحضور الكبير، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الثروة السمكية وكيفية دعم هذا القطاع الهام بالصومال.

تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في الصومال

واتفق الوزيران على التعاون في تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات للأشقاء في الصومال والاستثمار في قطاع الأسماك هناك ونقل الخبرة المصرية في تأهيل الكوادر الصومالية للعمل في تصدير الأسماك وحماية الشواطيء وأجهزة المراقبة والتعاون في مجال صناعة مراكب الصيد والتعاون في صيد أسماك التونة وعمليات التصنيع والتغليف والتعبئة وتهيئة المنتج السمكي للتصدير إلى الخارج واستقبال المتدربين من الجانب الصومالي بشكل فوري وتدريبهم على الأنشطة السمكية والاستزراع السمكي بالمركز الدولي المصري للزراعة.

تحديث مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والصومال

في نهاية اللقاء اتفقا الوزيران على تحديث مذكرات التفاهم الموقعة في عام 2015، بين الجانبين على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء من التوقيع عليها كما اتفق الجانبان على تحديد نقاط تواصل وتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها خبراء من كل التخصصات الزراعية والسمكية والحيوانية والبيطرية على أن تجتمع بشكل دوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.