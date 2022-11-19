مسؤول في البنتاجون: روسيا تحاول استنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم، إن زيادة الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تهدف جزئيا إلى استنفاد إمدادات كييف من الدفاعات الجوية، وتحقيق الهيمنة في سماء البلاد في نهاية المطاف.

ودأبت روسيا، على ضرب المدن في أنحاء أوكرانيا بضربات صاروخية خلال الأسبوع الماضي، في واحدة من أعنف موجات الهجمات الصاروخية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

فيما تقول أوكرانيا، إن الضربات أصابت ما يقرب من نصف نظام الطاقة الأوكراني بالشلل، ما تسبب في كارثة إنسانية محتملة مع حلول فصل الشتاء.

وحذر كولين كال، كبير مستشاري السياسة في البنتاجون، من أن موسكو تأمل أيضًا في استنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي حالت حتى الآن، دون سيطرة الجيش الروسي على الأجواء فوق أوكرانيا.

وقال كال للصحفيين خلال رحلة إلى الشرق الأوسط «إنهم يحاولون حقًا إرهاق واستنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية».

وقال كال: «أعتقد أن أكثر الأشياء التي فاجأت الروس على الأرجح هي مدى مرونة الدفاعات الجوية الأوكرانية، منذ بداية الأزمة».

الأزمة الأوكرانية

وقال: «يعود السبب في جزء كبير منه، إلى براعة وذكاء الأوكرانيين أنفسهم في الحفاظ على أنظمة دفاعهم الجوي قابلة للحياة.. لكن أيضًا لأن الولايات المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين، قدموا قدرًا هائلاً من الدعم».

بالنسبة للولايات المتحدة، يشمل ذلك أنظمة الدفاع الجوي نسماس التي قدمتها الولايات المتحدة حديثًا، التي يقول البنتاجون إنها حققت حتى الآن نسبة نجاح 100% في أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية.

الدعم الأمريكي لكييف

قال كال: «لقد قمنا بنقل الأوكرانيين نحو معدات الناتو القياسية في جميع المجالات، لكن ليس أقلها أنظمة دفاع جوي مثل نسماس».

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1400 من أنظمة ستينغر المضادة للطائرات إلى جانب رادارات مضادة للمدفعية والمراقبة الجوية لأوكرانيا.