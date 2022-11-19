حسين الجسمي يحيي حفلا بأبو ظبي بمناسبة اليوم الوطني للإمارات في 1 ديسمبر

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي موعد حفله الغنائي المقبل ضمن جولته الغنائية لعام 2022، أنها ستكون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحدد موقع الحفل في قصر الحصن يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لاتحاد دولة الإمارات.

وروَّج الجسمي للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «محطتنا المقبلة في قلبي وروحي ومحبوبتي الإمارات.. نحتفل لها معكم باليوم الوطني الـ51، نغنّي معاً فخراً وابتهاجاً باتحادنا الغالي في قصر الحصن بعاصمتنا أبوظبي يوم 1 ديسمبر».

ويأتي حفل الجسمي في مسرح قصر الحصن، ضمن احتفالات إمارة أبوظبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.