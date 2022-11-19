نائب محافظ القاهرة: عودة حلوان لسابق عهدها مرهون بمشاركة أبنائها

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تحقيق الإنجازات لن يأتي إلا بالجهود الوطنية المخلصة للتعامل مع كل التحديات التي تواجه حلوان، موضحة أن للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية دورا إيجابيا في جهود رفع الكفاءة والمساهمة في أعمال التطوير من خلال التنسيق ووضع خطط طموحة تركز على النمو والتطوير وتحسين الخدمات والاستجابة إلى لكل ما يؤرق المواطنين، مؤكدة أن هذا اللقاء جاء للعمل على عودة حلوان لسابق عهدها من مناخ بيئي نقي واستشفاء صحي وتعظيم الاستفادة من معالمها التاريخية.

جاء ذلك في لقاء موسَّع بحضور قيادات وأبناء حلوان منهم محمد ماهر، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة، والنائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب، واللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، والدكتور جاد القاضي، رئيس المجلس القومي للبحوث، واللواء وليد المعداوي، رئيس حي المعصرة، وهالة عبد النبي، رئيس حي حلوان، والدكتور حاتم المرسي، أمين عام مستقبل وطن بحلوان، والمهندس الاستشاري النائب إسماعيل نصر الدين، والدكتورة غادة حلمي، أمين المرأة بمستقبل وطن بحلوان، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، رئيس قطاع القاهرة بشركة نهضة مصر، والدكتورة أمل نبيل مدير المنطقة الطبية بحلوان، والمهندس سامح شحاته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدرة للاستثمار ، والدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من ممثلي الشباب والإعلام والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت نائب المحافظ أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة لن تأتي إلا باشتراك المجتمعات المحلية وأبناء حلوان المخلصين في عرض المقترحات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع في دعم جهود الأجهزة التنفيذية والحكومية في مواجهة كل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة فكان لا بد من التحرك نحو تبني العديد من المبادرات التي تحافظ على البيئة وتطويرها.

اللقاء تناول عرضا لعدد من التحديات والمشكلات التي تواجه الحي

وأكدت أن اللقاء تناول عرضا لعدد من التحديات والمشكلات التي تواجه الحي وعلى رأسها ميدان المحطة وخلق بيئة عمرانية تتلاءم مع القيمة المكانية لحلوان ومشكلة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية ومنظومة النظافة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، حيث تمت مناقشة أولويات ومقترحات لعدد من التحديات فى حدود الإمكانيات المتاحة.

وحول أزمة ميدان المحطة وتكدس الباعة الجائلين والتكاتك التي تعوق الحركة المرورية، أكدت أنه تم طرح بعض الأفكار والاقتراحات من الحضور وكذلك عن كيفية التخلص من المواقف العشوائية وتكدسها بمحيط ميدان المحطة وحلوان.

دراسة حل مشكلات الباعة الجائلين

وأشارت نائب المحافظ إلى أن من المقترحات موضع الدراسة التنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لفتح عدد من الأبواب لمحطة مترو الأنفاق والمطلة على شارع منصور لسهولة حركة دخول وخروج المواطنين منها، كما تم طرح فكرة عمل أسوار بالشوارع لفصل المشاة عن نهر الشارع إلى جانب أهمية عمل ممشى بميدان المحطة بمسافة 200 متر ليحظر دخول السيارات بها للحد من العشوائية والتكدس أمام محطة المترو والارتقاء بالبيئة العمرانية، وللمساهمة في حل مشكلة الباعة الجائلين تم عرض مقترح بتوفير قطعة أرض بوسط حلوان وبالقرب من محطة المترو لنقل الباعة الجائلين بها وعمل باكيات قابلة للفك والتركيب على غرار سوق توشكى للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين مع عرض بعض الأفكار والمقترحات حول التخلص من المشكلة المرورية بميدان المحطة والشوارع المحيطة به، مع رؤية شاملة للتخلص من المواقف العشوائية.

دراسة مقترحات تطوير حلوان

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى دراسة المقترحات المقدمة ومنها حلول استراتيجية وتتمثل في مد خط مترو الأنفاق إلى موقع محطة القطار السريع بالقرب من مايو والجاري إنشاؤه، والآخر هو العمل على فتح الأبواب الجانبية لمحطة مترو حلوان مع إنشاء ممشى بميدان المحطة وحصر الباعة الجائلين ووضعهم بالساحة القريبة من ميدان المحطة، حفاظا على مصدر رزقهم ودون الإضرار بهم، وأيضاً النظر في اقتراح فصل المشاة عن نهر الشارع بحواجز حديدية، مع تجهيز خرائط هندسية فى تلك الحلول التى طرحت ووضع مقايسة أعمال تكلفة للأسوار المقترحة للبت فيها مع عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة أعمال التطوير بمشاركة أطراف أخرى معنية.

كما حرصت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين وفريق العمل بالمنطقة الجنوبية المشاركين في تنظيم المؤتمر.