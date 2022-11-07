نائب محافظ القاهرة توجه بخطة شاملة لخلق محاور مرورية جديدة بدار السلام

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لتفقد بعض الأحياء منها حي دار السلام ومصر القديمة وحي دار السلام لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وبدأت جولتها بمنطقة كورنيش النيل وصولا إلى منطقة الجبخانة على الطريق الدائري للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير التي تتم بها حاليا من خلال التنسيق التام بين أجهزة الدولة لتطوير محيط جبخانة محمد على باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، ضمن المخطط القومي الذي أرسته القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات وإحياء القيمة التراثية للمناطق الأثرية التى تعرضت لإهمال شديد، وإنشاء محاور مرورية جديدة من شأنها رفع المعاناة وإنهاء كابوس التكدس المروري واستعادة المظهر الحضاري والتاريخي للعاصمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حي دارالسلام والدكتور أحمد السيد ليلة رئيس حي مصر القديمة و سناء محمود سكرتير حى دار السلام، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

رفع مخلفات الهدم

قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الجهود مستمرة لحين تنفيذ أعمال تطوير محيط الجبخانة حيث تمت خلال الفترة الماضية إزالة العقارات الخطرة وغير آمنة والمتعارضة مع الطريق الدائري مرورًا بمنطقة الجبخانة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإزالة العقارات المتعارضة مع الطريق الدائرى ذات الخطورة الداهمة حماية لأرواح المواطنين، ونقل السكان إلى وحدات مجهزة مع رفع كافة التراكمات ومخلفات الهدم بمناطق إزالة العقارات بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد.

وأضافت نائب المحافظ انه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على عدة محاور لأعمال التطوير أهمها استمرار رفع المخلفات وخلق مساحات خضراء وإتاحة مساحات مفتوحة لإستيعاب الفئات العمرية المختلفة، فضلا عن التنسيق لإقامة مدارس متطورة، وتطوير شامل للمنطقة مع مراعاة تحقيق المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المرجو انطلاقا من رؤية مصر2030.

خطة لرفع كفاءة الشوارع والمياديين

كما واصلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولتها لمداخل ومخارج الحي لمعاينة كافة المسارات المرورية المقترحة على أرض الواقع لتطوير مداخل ومخارج الحي وخلق محاور مرورية جديدة في ضوء خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة مرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها البعض في أسرع وقت في ظل الكثافات المرورية والسكانية العالية بنطاق حي دار السلام.

وشملت الجولة زيارة شارع المحجر بالكامل وشارع مخيمر وشارع الفيوم وشارع الجسر البراني ثم مرورا بشارع مجمع المدارس وصولا إلى كوبري الفيوم ومنطقة الأسواق.

إزالة التعديات على خطوط التنظيم

ووجهت نائب المحافظ، فرع هيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات والقمامة والتراكمات بنطاق الحى استجابة لشكاوى المواطنين، كما تابعت خطة تطوير حى دار السلام، ومنها تطوير السوق الحضاري.