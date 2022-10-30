محافظ القاهرة يتابع مشروعات تطوير بدائل العشوائيات.. ولجنة لمراجعة البنية الأساسية

ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاجتماع الدوري لمتابعة المشروعات بديل العشوائيات «الأسمرات، ومعًا، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة، والخيالة» خاصة أعمال الصيانة والأمن والحفاظ على المساحات الخضراء وتوافر الخدمات المقدمة في هذه المشاريع، بمشاركة اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام، ومديري مديريات الصحة والإسكان والتموين والشباب والرياضة، ورئيس هيئة النظافة، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

لجنة لمراجعة البنية الأساسية

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على هيئة وشركات النظافة، بالتأكد من قيام العمال بأعمال الجمع السكني للمخلفات بصورة يومية، كما قرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة لمراجعة البنية الأساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل العشوائيات لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما شدد على مديري مديريات الخدمات «الصحة، والتموين، والتضامن» بتعيين مندوب إداري بكل مشروع لمعرفة المشكلات به وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما طالب محافظ القاهرة، مديري المشروعات بتشكيل مجلس أمناء بكل مشروع ينعقد بصفة شهرية، لمناقشة المشكلات التي تواجه المشروع، والتي تشمل الخدمات والنظافة والصحة والتموين وشركات الأمن والصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.

فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة عن عملها

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية الإسكان، بمتابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التي تحمّلت الدولة تكلفة كبيرة لإنشائها من أجل المواطنين، موجّهًا بفسخ التعاقد مع أي شركة أمن أو صيانة لا تؤدي عملها طبقًا للعقد المبرم.

وطالب محافظ القاهرة، المسؤولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لالتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة، التي تتضمن عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير لعدم تعرضهم لسحب الوحدة.

ووجّه محافظ القاهرة، مديرية الصحة، بسرعة استكمال المراكز والوحدات الصحية بالمشروعات بديل العشوائيات، كما شدد على مديري المشروعات، بالتأكد من توافر الخدمات ومنافذ البيع بالمشروعات بالتنسيق مع مديرية التموين، وشدد على مديرية التضامن بالتواصل المستمر مع قاطني المشروعات والاستماع لمشكلاتهم وسرعة حلها.

تكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية

كما طالب محافظ القاهرة بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في جميع المشروعات التي نظمتها الدولة بديل للعشوائيات، لمساعدة النشء على بدء حياة جديدة وتطوير أنفسهم، كما شدد محافظ القاهرة على متابعة أعمال الشركات المسؤولة عن الأمن بالمشروعات وتشديد الرقابة عليها من خلال المتابعة الميدانية بالمحافظة.